Помогите , пожалуйста, решить уравнение 6768/(y-39)=564
Математика
Помогите , пожалуйста, решить уравнение 6768/(y-39)=564
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
6768/(y-39)=564 6768=564*(y-39) 564y-39*564=6768 564y=6768+21996 564y=28764 y=28764/564 y=51
Гость:
у - 39 = 6768 / 564 = 12 y = 12 + 39 = 51
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
в трёх пакетах 1 кг 800г конфет.в первом пакете на 250г меньше чем во втором а в третем на 250г меньше чем в первом сколько граммов конфет в каждом...
Химия
складіть рівняння в молекулярному та йонному вигляді: а)натрій карбонат і кальцій хлорид. б)натрій карбонат і нітрітною кислотою. Яка маса калій ...
Математика
решите ребус: АВВА + А + В _____ СDDA одинаковыми буквами обозначены одинаковые цифры,разными разные цифры.объясни ,как получен ответ