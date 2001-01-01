решите ребус: АВВА + А + В _____ СDDA одинаковыми буквами обозначены одинаковые цифры,разными разные цифры.объясни ,как получен ответ
Математика
решите ребус: АВВА + А + В _____ СDDA одинаковыми буквами обозначены одинаковые цифры,разными разные цифры.объясни ,как получен ответ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
АВВА + А + В _____ СDDA Из примера видно, что В меняется на D, это возможно только в том случае если В = 9, следовательно D = 0, получаем: А99А + А + 9 _____ С00A следовательно, А может быть только 1 1991 + 1 + 9 _____ 2001
Гость:
Поскольку последние цифры у четырехзначных чисел равны, то А + В = 10. Поскольку у четырехзначных чисел вторые и третьи цифры равны, то В = 9 , D = 0. Тогда С = 2 и окончательно получаем 1991 + 1 + 9 = 2001
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