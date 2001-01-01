решите ребус:  АВВА +     А +     В _____ СDDA одинаковыми буквами обозначены одинаковые цифры,разными разные цифры.объясни ,как получен ответ  

Математика
решите ребус:  АВВА +     А +     В _____ СDDA одинаковыми буквами обозначены одинаковые цифры,разными разные цифры.объясни ,как получен ответ  
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
  АВВА +      А +      В  _____  СDDA   Из примера видно, что В меняется на D, это возможно только в том случае если В = 9, следовательно D = 0, получаем:    А99А +      А +      9  _____   С00A следовательно, А может быть только 1   1991 +     1 +     9  _____   2001   
Гость:
Поскольку последние цифры у четырехзначных чисел равны, то  А + В = 10. Поскольку у четырехзначных чисел вторые и третьи цифры равны, то В = 9 ,  D = 0.  Тогда  С = 2  и окончательно получаем 1991 + 1 + 9 = 2001
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