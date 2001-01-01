решите ребус:  АВВА +     А +     В _____ СDDA одинаковыми буквами обозначены одинаковые цифры,разными разные цифры.объясни ,как получен ответ  

Гость: Гость:

АВВА + А + В _____ СDDA Из примера видно, что В меняется на D, это возможно только в том случае если В = 9, следовательно D = 0, получаем: А99А + А + 9 _____ С00A следовательно, А может быть только 1 1991 + 1 + 9 _____ 2001