У ШЫНАР В КОПИЛКЕ 80 МОНЕТ ДОСТОИНСТВОМ 20 ТЕНГЕ И 50 ТЕНГЕ . ВСЕГО 2590 ТГ. СКОЛЬКО МОНЕТ В КОПИЛКЕ У ШЫНАР ДОСТОИНСТВОМ 20ТГ?ДОСТОИНСТВОМ 50 ТГ??
Математика
У ШЫНАР В КОПИЛКЕ 80 МОНЕТ ДОСТОИНСТВОМ 20 ТЕНГЕ И 50 ТЕНГЕ . ВСЕГО 2590 ТГ. СКОЛЬКО МОНЕТ В КОПИЛКЕ У ШЫНАР ДОСТОИНСТВОМ 20ТГ?ДОСТОИНСТВОМ 50 ТГ??
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть у шынара в копилке k- монет достоинством 20 тенге и n- монет достоинством 50 тенге, тогда k+n=80 20k+50n=2590 из первого уравнения, получаем k=80-n подставляем во второе 20*(80-n)+50n=2590 1600-20n+50n=2590 30n=990 n=990/30=33 тогда k=80-n=80-33=47 то есть у шынара 47 монет достоинством 20 тенге и 33 монеты достоинством 50 тенге
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Українська література
Математика
Теплоход идёт вниз по реке. Какова скорость движения теплохода, если скорость течения реки 4км/ч,а собственная скорость теплохода(скорость в стояче...
Українська література