Теплоход идёт вниз по реке. Какова скорость движения теплохода, если скорость течения реки 4км/ч,а собственная скорость теплохода(скорость в стоячей воде) равна 21км/ч?
Математика
Теплоход идёт вниз по реке. Какова скорость движения теплохода, если скорость течения реки 4км/ч,а собственная скорость теплохода(скорость в стоячей воде) равна 21км/ч?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 21+4=25 км\час - скорость движения теплохода по реке (21-4=17 км\час - скорость движения теплохода против течения реки)
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