Теплоход идёт вниз по реке. Какова скорость движения теплохода, если скорость течения реки 4км/ч,а собственная скорость теплохода(скорость в стоячей воде) равна 21км/ч?

Математика

Теплоход идёт вниз по реке. Какова скорость движения теплохода, если скорость течения реки 4км/ч,а собственная скорость теплохода(скорость в стоячей воде) равна 21км/ч?

Автор: Гость