типы поведения в конфликтных ситуациях, сильные и слабые стороны

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Есть пять типов поведения в конфликтных ситуациях: Игнорирование. Человек устраняется от конфликта, не решая его.Хорошо: сберегаем нервы, конфликт могут решить без нас. Плохо: если мы одна из сторон конфликта - такое поведение может усугубить сиуацию. Сотрудничество. Совместная работа над решением конфликта. Обычно эо называют решением без проиграша. Только для применения все стороны должны хотеть сорудничать. Компромисс. Переговоры, после которых стороны идут на уступки. Можно слишком много уступить противоположнй стороне. Приспособление. Изменение своей позиции для сглаживания противоречий. В эой ситуации стоит забыть о своей правоте или амбициях, наблюдается конформизм. Соперничество. Безрезультатность, конфликт только растёт. Самый непродуктивный метод