Составить и решить 2 задачи на определение местного и поясного времени.

Українська література
Составить и решить 2 задачи на определение местного и поясного времени.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Определите поясное время в Якутске если в Волгограде полночь. 8-3=5ч. 0+5ч=5ч. Определите время в Норильске если во Владивостоке 17ч. 9-6=3ч. 3+17=20ч. 
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