типы поведения в конфликтных ситуациях, сильные и слабые стороны (положительные и отрицательные)  

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Есть пять типов поведения в конфликтных ситуациях: Игнорирование. Человек устраняется от конфликта, не решая его.Хорошо: сберегаем нервы, конфликт могут решить без нас. Плохо: если мы одна из сторон конфликта - такое поведение может усугубить сиуацию. Сотрудничество. Совместная работа над решением конфликта. Обычно это называют решением без проиграша. Только для применения все стороны должны хотеть сорудничать. Тут по теории всё хорошо Компромисс. Переговоры, после которых стороны идут на уступки. Плохо: Можно слишком много уступить противоположнй стороне. Хорошо: вам тоже уступят, есть шанс получить больше, чем ожидали Приспособление. Изменение своей позиции для сглаживания противоречий. Плохо: В этой ситуации стоит забыть о своей правоте или амбициях, наблюдается конформизм. Хорошо: возможно эо способ хорош для несмелых людей. Соперничество. Безрезультатность, конфликт только растёт. Самый непродуктивный метод