новая копировальная машина за 1 мин копирует на 10 листов больше,чем старая машина за 4 мин работы на ней сделали на 16 листов копий больше,чем на старой машине за 7 мин сколько листов копирует новая машина за 1 мин?

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х листов в минуту копирует старая машина, (х+10) листов в минутут копирует новая машина. 4(х+10) листов копирует новая машина за 4 минуты, 7х листов копирует старая машина за 7 минут. По условию известно, что за 4 мин работы на ней сделали на 16 листов копий больше,чем на старой машине за 7 мин. Составим уравнение: 4(х+10) - 7х = 16 4х - 7х + 40 = 16 3х = 24 х = 8 8 листов в минуту копирует старая машина 8 + 10 =18 листов в минуту копирует новая машина. Ответ. 18 листов.