в выражении 3 : 3 : 3 : 3: 3 расставьте скобки всеми возможными способами. Сколько различных чисел при этом получиться?

Математика

в выражении 3 : 3 : 3 : 3: 3 расставьте скобки всеми возможными способами. Сколько различных чисел при этом получиться?

Автор: Гость