в выражении 3 : 3 : 3 : 3: 3 расставьте скобки всеми возможными способами. Сколько различных чисел при этом получиться?
Математика
в выражении 3 : 3 : 3 : 3: 3 расставьте скобки всеми возможными способами. Сколько различных чисел при этом получиться?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(3 : 3) : 3 : (3 : 3)=0,(3) 3 : (3 : 3) : (3 : 3)=3 3 : (3 : 3) : 3 : 3=0,(3) (3 : 3) : (3 : 3) : 3=0,(3) 3 : 3 : (3 : 3) : 3=0,(3) 3 : 3 : 3 : (3 : 3)=0,(3) (3 : 3) : 3 : 3 : 3=0,(037) 3 : ((3 : 3) : 3) : 3=27 (3 : 3) : (3 : (3 : 3))=0,(3)
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