Example; (at 8 o`clock yesterday evening) I was having dinner with some friend. (at 10.15 yesterday morning)
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Example; (at 8 o`clock yesterday evening) I was having dinner with some friend. (at 10.15 yesterday morning)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
I was sleeping in my bed and dreaming about Christmas :)
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