Сколько весит воздух,занимающий объем 150 л при температуре 288 К и давлении 150кПа?
Физика
Сколько весит воздух,занимающий объем 150 л при температуре 288 К и давлении 150кПа?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Записываем уравнение Менделеева-Клапейрона. Оттуда находим массу. pV=(m/M)RT (pV)/(RT)=m/M m=(MpV)/(RT) M=0,029 кг/моль - молярная масса воздуха R=8,31 - универсальная газовая постоянная. 150 л = 0,15 куб. м. Теперь подставим значения из условия и посчитаем. m=(0,029*150 000*0,15)/(8,31*288)=652,5 / 2 393,28=0,273 кг.
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