Сколько весит воздух,занимающий объем 150 л при температуре 288 К и давлении 150кПа?

Физика
Сколько весит воздух,занимающий объем 150 л при температуре 288 К и давлении 150кПа?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Записываем уравнение Менделеева-Клапейрона. Оттуда находим массу.  pV=(m/M)RT  (pV)/(RT)=m/M  m=(MpV)/(RT)  M=0,029 кг/моль - молярная масса воздуха  R=8,31 - универсальная газовая постоянная.  150 л = 0,15 куб. м.  Теперь подставим значения из условия и посчитаем.  m=(0,029*150 000*0,15)/(8,31*288)=652,5 / 2 393,28=0,273 кг.
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