Кали прадали 840 кг бульбы, то засталося прадать на 240 кг больш, чым прадали. Кольки килаграмаув бульбы было спачатку

Математика

Кали прадали 840 кг бульбы, то засталося прадать на 240 кг больш, чым прадали. Кольки килаграмаув бульбы было спачатку

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