Кали прадали 840 кг бульбы, то засталося прадать на 240 кг больш, чым прадали. Кольки килаграмаув бульбы было спачатку
Математика
Кали прадали 840 кг бульбы, то засталося прадать на 240 кг больш, чым прадали. Кольки килаграмаув бульбы было спачатку
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)840+240=1080кг осталось продать. 2)840+1080=1920кг было сначала.
Гость:
840 + 240 = 1080 кг осталось продать 840 + 1080 = 1920 кг было с начала
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