если с каждого гектара участка соберут 35 ц пшеницы, то план недовыполнят на 20 т; если с каждого гектара будет получено 42 ц,то план перевыполнят на 50 т. Какова площадь участка?
Алгебра
если с каждого гектара участка соберут 35 ц пшеницы, то план недовыполнят на 20 т; если с каждого гектара будет получено 42 ц,то план перевыполнят на 50 т. Какова площадь участка?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
пусть х га участок 35х+20о=42х-500 надо собрать пшеницы 35х+200=42х-500 700=7х х=100 га площадь уч.
Гость:
пусть х га площадь участка, 35х ц соберут с участка если с гектара будут убирать по 35 ц с га, 42х соберут с участка если с гектара будутубирать по 42 ц с га. По условию известно, что если с каждого гектара участка соберут 35 ц пшеницы, то план недовыполнят на 20 т = 200 ц; если с каждого гектара будет получено 42 ц,то план перевыполнят на 50 т = 500 ц. Составим уварнение: 35х + 200 = 42х - 500 42х - 35х = 200 + 500 7х = 700 х = 100 Ответ. Площадь участка 100 га.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
моторный катер идет по течению реки из пункта А в пункт В 6 часов а обратно 10 часов . сколько времени потребывалось бы это катеру для того что бы...
Физика
На прямолинейный проводник из нихрома (ρ=1,1 (Ом∙〖мм〗^2)/м) площадью сечения 0,5 мм2, помещённый в магнитное поле с индукцией 0,33 Тл, действует ...
Геометрия
Через точку K катета AB прямоугольного треугольника ABC проведена прямая, перпендикулярная гипотенузе BC пересекающая ее в точке M. Вычислите длину...