если с каждого гектара участка соберут 35 ц пшеницы, то план недовыполнят на 20 т; если с каждого гектара будет получено 42 ц,то план перевыполнят на 50 т. Какова площадь участка?

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пусть х га площадь участка, 35х ц соберут с участка если с гектара будут убирать по 35 ц с га, 42х соберут с участка если с гектара будутубирать по 42 ц с га. По условию известно, что если с каждого гектара участка соберут 35 ц пшеницы, то план недовыполнят на 20 т = 200 ц; если с каждого гектара будет получено 42 ц,то план перевыполнят на 50 т = 500 ц. Составим уварнение: 35х + 200 = 42х - 500 42х - 35х = 200 + 500 7х = 700 х = 100 Ответ. Площадь участка 100 га.