Через точку K катета AB прямоугольного треугольника ABC проведена прямая, перпендикулярная гипотенузе BC пересекающая ее в точке M. Вычислите длину гипотенузы треугольника ABC, если AC=18см, KM=8см, BK=12см

Геометрия

Через точку K катета AB прямоугольного треугольника ABC проведена прямая, перпендикулярная гипотенузе BC пересекающая ее в точке M. Вычислите длину гипотенузы треугольника ABC, если AC=18см, KM=8см, BK=12см

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