Через точку K катета AB прямоугольного треугольника ABC проведена прямая, перпендикулярная гипотенузе BC пересекающая ее в точке M. Вычислите длину гипотенузы треугольника ABC, если AC=18см, KM=8см, BK=12см
Геометрия
Через точку K катета AB прямоугольного треугольника ABC проведена прямая, перпендикулярная гипотенузе BC пересекающая ее в точке M. Вычислите длину гипотенузы треугольника ABC, если AC=18см, KM=8см, BK=12см
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Решение. Проведём отрезок КС. Треугольник КМС и КМВ равны по 1-ому признаку (КМ и ВС - общие стороны, угол ВМК=углуСМК=90⁰) =>ВМ=СМ, КВ=КС=12 см. Треугольник КАС и КМС равны =>КМ=КА=8см, АС=СМ=МВ=18см. Гиротенуза равна 18*2=36 см.
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