В библиотеке 25000книг. 40%всех книг-учебники, а из них 12%-учебники по математике. Сколько учебников по математике в школьной библиотеке?

Математика

В библиотеке 25000книг. 40%всех книг-учебники, а из них 12%-учебники по математике. Сколько учебников по математике в школьной библиотеке?

Автор: Гость