В библиотеке 25000книг. 40%всех книг-учебники, а из них 12%-учебники по математике. Сколько учебников по математике в школьной библиотеке?
Математика
В библиотеке 25000книг. 40%всех книг-учебники, а из них 12%-учебники по математике. Сколько учебников по математике в школьной библиотеке?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
25000 * 40 : 100 = 10000 книг - учебники 10000 * 12 : 100 = 1200 книг - учебники по математике
Гость:
25000 * 0,40 = 10000 10000 * 0,12 = 1200 книг по мат-ме
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