В чём различия между рабством в Древнем мире и крепостным правом в России?
Обществознание
В чём различия между рабством в Древнем мире и крепостным правом в России?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Крепостное право- принудительный труд в обществе несвободных граждан, где все люди слуги. Раб был собственностью хозяина. Между помещиком и крепостным стояло государство. В Древнем мире к рабам относились менее бережливо. В основном в древногсти это были должники или пленные.
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