Вагон шириною 3,6м рухався зі швидкістю 15м/с. Його стінки пробила куля, що летіла перпендикулярно до нопряму руху вагона. Віднсне зміщення дірок у стінках вагона 9,0 см. Визначте швидкість руху кулі.
Физика
Вагон шириною 3,6м рухався зі швидкістю 15м/с. Його стінки пробила куля, що летіла перпендикулярно до нопряму руху вагона. Віднсне зміщення дірок у стінках вагона 9,0 см. Визначте швидкість руху кулі.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Відношення зміщення дірок у вагоні до ширини вагона дорівнює відношенню швидкості вагона до швидкості кулі. Отримуємо пропорцію 9 : 360 = 15 : Х Х = 360 * 15 / 9 = 600 . Отже, швидкість кулі 600 м/c.
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