Вагон шириною 3,6м рухався зі швидкістю 15м/с. Його стінки пробила куля, що летіла перпендикулярно до нопряму руху вагона. Віднсне зміщення дірок у стінках вагона 9,0 см. Визначте швидкість руху кулі.

Физика

Вагон шириною 3,6м рухався зі швидкістю 15м/с. Його стінки пробила куля, що летіла перпендикулярно до нопряму руху вагона. Віднсне зміщення дірок у стінках вагона 9,0 см. Визначте швидкість руху кулі.

Автор: Гость