Четырёхугольник ABCD вписан в окружность.Угол ABD равен 75градусов,угол CAD равен 35градусов.Найти угол ABC.
Геометрия
Четырёхугольник ABCD вписан в окружность.Угол ABD равен 75градусов,угол CAD равен 35градусов.Найти угол ABC.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
AD= 2*75=150 CD+2*35= 75 ADC=150+75=220 угол ABC =1\2*220=110
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