Сочинить маленькое стихотворение на тему Осень
Литература
Сочинить маленькое стихотворение на тему Осень
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Однажды дуб спросил у клёна: "Ты любишь осень?" "Конечно да. Ведь осенью такая красота! Кругом пестреет лес зелёный, Как феерверг кружит листва. Но в тоже время грустно очень. Умолкли птичьи голоса, Беззвучны стали небеса. Глубокий и немой покой- предвестники ненастья."
Гость:
Ветер прохладный шумит за окном, Осень не слышно ступает к нам в дом, Листья пожухли, редеет трава, Замерло сердце в груди у меня! Золото солнца окутало лес. Столько прекрасных в мире чудес. Осень в ладошке к губам поднесу, Миг этот светлый с собой пронесу!
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