Сочинить маленькое стихотворение на тему Осень

Гость: Гость:

Однажды дуб спросил у клёна: "Ты любишь осень?" "Конечно да. Ведь осенью такая красота! Кругом пестреет лес зелёный, Как феерверг кружит листва. Но в тоже время грустно очень. Умолкли птичьи голоса, Беззвучны стали небеса. Глубокий и немой покой- предвестники ненастья."