О каком персонаже идет речь? "Другие сестры украшали свой садик разными разностями,которые доставались им с затонувших кораблей,а она любила только свои яркие,как солнце,цветы да прекрасного мраморного мальчика,упавшего на дно ...

Литература

О каком персонаже идет речь? "Другие сестры украшали свой садик разными разностями,которые доставались им с затонувших кораблей,а она любила только свои яркие,как солнце,цветы да прекрасного мраморного мальчика,упавшего на дно моря с какого-то погибшего корабля".

Автор: Гость