О каком персонаже идет речь? "Другие сестры украшали свой садик разными разностями,которые доставались им с затонувших кораблей,а она любила только свои яркие,как солнце,цветы да прекрасного мраморного мальчика,упавшего на дно ...
Литература
О каком персонаже идет речь? "Другие сестры украшали свой садик разными разностями,которые доставались им с затонувших кораблей,а она любила только свои яркие,как солнце,цветы да прекрасного мраморного мальчика,упавшего на дно моря с какого-то погибшего корабля".
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
это ганс Христиан Андерсен,"Русалочка"
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