На нейтрализацию 14,6 г кислоты расходуется 200г 11% раствора щёлочи , масса эквивалентная которой 56г-моль.Определите массу эквивалентную кислоты.
Химия
На нейтрализацию 14,6 г кислоты расходуется 200г 11% раствора щёлочи , масса эквивалентная которой 56г-моль.Определите массу эквивалентную кислоты.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Закон эквивалентов: m1/m2 = mэ1/mэ2 т.е. m(k)/m(щ) = mэ(k)/mэ(щ) mэ(k) = mэ(щ)*m(k)/m(щ) m(щ) = m(p-pa щ)*W(щ) = 200*0,11 = 22 г mэ(k) = 56*14,6/22 = 37,2 г-экв/моль.
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