На нейтрализацию 14,6 г кислоты расходуется 200г 11% раствора щёлочи , масса эквивалентная которой 56г-моль.Определите массу эквивалентную кислоты.

Химия

На нейтрализацию 14,6 г кислоты расходуется 200г 11% раствора щёлочи , масса эквивалентная которой 56г-моль.Определите массу эквивалентную кислоты.

Автор: Гость