Звукобуквенный анализ слова ОГОНЬ и Части слова ШАРИК
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Звукобуквенный анализ слова ОГОНЬ и Части слова ШАРИК
Ответ(ы) на вопрос:
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огонь о(а)-глас.,безудар. г(г)-согл.,зв.,тверд. о(о)-глас.,удар. н(н*)-согл.,сонор.,зв.,мягк. ь------------------ 5б.,4зв. (что?)-сущ.Н.ф.-шарик. Неодуш.,м.р.,2ск., им.п.,в ед.ч. (что?)шарик.
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