при деление на 96 оказалось что частное равно 325 а остаток равен 37 какое число делили
Математика
при деление на 96 оказалось что частное равно 325 а остаток равен 37 какое число делили
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
96*325+37=31217 проверка 31217:96=325(ост. 37)
Гость:
x - неизвестное число x : 96 = 325 + 37; x = 325 * 96 + 37 = 31200 + 37 = 31237 проверяем: 31237 : 96 = 325 и остаток 37 )
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