Спиши текст розставляючи роздiловi знаки. Лiто-лiтечко Цiкаво а скiльки вже лiтнiх канiкул було в тебе Це легко полiчити I всi вони рiзнi Як же йiх запам*ятати Спробуй щолiта записувати враження про найцiкавiшi днi канiкул
Қазақ тiлi
Спиши текст розставляючи роздiловi знаки. Лiто-лiтечко Цiкаво а скiльки вже лiтнiх канiкул було в тебе Це легко полiчити I всi вони рiзнi Як же йiх запам*ятати Спробуй щолiта записувати враження про найцiкавiшi днi канiкул
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Лiто-лiтечко... Цiкаво, а скiльки вже лiтнiх канiкул було в тебе? Це легко полiчити! I всi вони рiзнi. Як же їх запам*ятати? Спробуй щолiта записувати враження про найцiкавiшi днi канiкул.
Гость:
Літо-літечко.Цікаво,а скільки вже літніх канікул було в тебе?Це легко полічити.І всі вони різні.Як же їх запам'ятати? Спробуй щоліта записувати враження про найцікавіші дні канікул.
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