Спиши текст розставляючи роздiловi знаки. Лiто-лiтечко Цiкаво а скiльки вже лiтнiх канiкул було в тебе Це легко полiчити I всi вони рiзнi Як же йiх запам*ятати Спробуй щолiта записувати враження про найцiкавiшi днi канiкул

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Лiто-лiтечко... Цiкаво, а скiльки вже лiтнiх канiкул було в тебе? Це легко полiчити! I всi вони рiзнi. Як же їх запам*ятати? Спробуй щолiта записувати враження про найцiкавiшi днi канiкул.