1) Разделите число: 170 в отношении 3:5:9 2)Углы треугольника относятся как 3:4:5. Найдите углы треугольника.
Математика
1) Разделите число: 170 в отношении 3:5:9 2)Углы треугольника относятся как 3:4:5. Найдите углы треугольника.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. 3x+5x+9x=170 17x=170 x=10 3*10=30 5*10=50 9*10=90 2. 3x+4x+5x=180 12x=180 x=15 3*15=45 4*15=60 5*15=75
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