Твір-опис про ромашку Твір-розповідь про слона
Қазақ тiлi
Твір-опис про ромашку Твір-розповідь про слона
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Найбільша тварина суші-слон.Слони жувуть у вічнозелених вологих тропічних лісах Африки і Азії.Шия слона дуже коротка,тому їжу з землі,з високих дерев він дістає хоботом.П,є слон також за допомогою хобота.Слон їсть листя,траву,банани,молодий бамбук.Та найбільше подобається йому гілки дерев.Хоботом слон вириває цілі дерева.Поваливши дерево,слон об;їдає його гілки.
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