Для приготовления драгоценного сплава взяли золото, серебро и платину, массы которых относятся как 3:4:9 1) сколько процентов серебра в этом сплаве? 2) Найдите массу платины в 120г сплава
Математика
Для приготовления драгоценного сплава взяли золото, серебро и платину, массы которых относятся как 3:4:9 1) сколько процентов серебра в этом сплаве? 2) Найдите массу платины в 120г сплава
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Доля серебра в сплаве 4 / (3 + 4 + 9) * 100% = 400 / 16 = 25% 2) Доля платины в сплаве 9 / (3 + 4 + 9) * 100% = 900 / 16 = 56,25% , поэтому в 120 г сплава платины 120 * 56,25 / 100 = 67,5 г.
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