Для приготовления драгоценного сплава взяли золото, серебро и платину, массы которых относятся как 3:4:9 1) сколько процентов серебра в этом сплаве? 2) Найдите массу платины в 120г сплава

Математика

Для приготовления драгоценного сплава взяли золото, серебро и платину, массы которых относятся как 3:4:9 1) сколько процентов серебра в этом сплаве? 2) Найдите массу платины в 120г сплава

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