Спортсмену предстоит пробежать один круг 400м.Чему равен модуль перемещения если он а)пробежал 200 м пути;б)финишировал? Дорожку стадиона считать окружностью
Алгебра
Спортсмену предстоит пробежать один круг 400м.Чему равен модуль перемещения если он а)пробежал 200 м пути;б)финишировал? Дорожку стадиона считать окружностью
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
а) Так как длина круга равна 400м, это значит что пробежав 200 метров спортсмен окажется ровно на противоположной стороне круга. В таком случае модуль перемещения будет равен расстоянию между стартом и местом где находится спортсмен после пробега 200 метров, т.е. модуль будет равен Диаметру (D) круга или Двум Радиусам (2R). по формуле P=пD (где p-длдина окружности, п-число Пи(3.14), D-Диаметр) Вычисляем диаметр окружности,D=400/3.14 приблизительно равно 127,4 б) Когда спортсмен финиширует, он окажется в той же точке с которой стартовал, значит модуль перемещения равен нулю
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