Якого об'єму кисень треба затратити для спалювання суміші газів об'ємом 1 м3,що складається з 75%метану та 25% етану? Будь ласка срочно.
Химия
Якого об'єму кисень треба затратити для спалювання суміші газів об'ємом 1 м3,що складається з 75%метану та 25% етану? Будь ласка срочно.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
CH4 + 2O2 = CO2 + 2H2O V(CH4) = V(смеси)*фи = 1м3*0,75 = 0,75 м3 = 750 л. Для газов справедливо следующее: объемы газов соотносятся так же как и их химические количества. Тогда по уравнению видно, что для сжигания метана кислорода нужно в два раза больше: V(O2) = 2*V(CH4) = 2*0,75 = 1,5м3. 2С2Н6 + 7О2 = 4СО2 + 6Н2О V(C2H6) = 1*0,25 = 0,25 м3 Для сжигания этана нужно кислорода: V(O2) = (V(C2H6)/2)*7 = (0,25/2)*7 = 0,875 м3. V(O2 общ) = V1(O2) + V2(O2) = 1,5 + 0,875 = 2,375 м3.
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