Перше число 12, друге - в два рази менше, ніж перше, а третє - у 8 раз більше, ніж друге. Знайди третє число.

Математика

Перше число 12, друге - в два рази менше, ніж перше, а третє - у 8 раз більше, ніж друге. Знайди третє число.

Автор: Гость