Перше число 12, друге - в два рази менше, ніж перше, а третє - у 8 раз більше, ніж друге. Знайди третє число.

Математика
Перше число 12, друге - в два рази менше, ніж перше, а третє - у 8 раз більше, ніж друге. Знайди третє число.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
12 : 2 = 6  второе число 6 * 8 = 48 третье число 
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