разность длин сторон прямоугольника равна 3 см,а периметр 54см.вычисли площадь прямоугольника.
Математика
разность длин сторон прямоугольника равна 3 см,а периметр 54см.вычисли площадь прямоугольника.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть одна сторона прямоугольника равна x, тогда другая x+3 р=2(a+b) В нашем случае p=2(x+(x+3))=54 4x+6=54 4x=48 x=12 - одна сторона прямоугольника x+3=12+3=15 - вторая сторона s=ab s=12*15=180
Гость:
Пусть х см - ширина прямоугольника, тогда (х + 3) см - длина прямоугольника. По условию известно, что периметр = 54 см. Составим уравнение: 2*(х + х + 3) = 54 2х + 3 = 27 2х = 24 х = 12 12 см - ширина прямоугольника 12 + 3 = 15 см - длина прямоугольника S = 12 * 15 = 180 см2 площадь прямоугольника Ответ. Площадь прямоугольника 180 см2.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
C двух железнодорожных станций, расстояние между которыми 124 км, одновременно в противоположных направлениях отправились два поезда. Через 1 ч 45 ...
Математика
В классе 35 учеников.Из них 20 человек занимаются на лыжной секции, 11 человек посещают волейбол,10 человек не посещают не одну секцию.Сколько учен...
Математика
Грузовая машина выехала из города со скоростью 60 км/ч. Через 45 мин следом за ней выехала легковая машина. На сколько километров она перегонит гру...