разность длин сторон прямоугольника равна 3 см,а периметр 54см.вычисли площадь прямоугольника.

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Пусть одна сторона прямоугольника равна x, тогда другая x+3 р=2(a+b) В нашем случае p=2(x+(x+3))=54 4x+6=54 4x=48 x=12 - одна сторона прямоугольника x+3=12+3=15 - вторая сторона s=ab s=12*15=180