Грузовая машина выехала из города со скоростью 60 км/ч. Через 45 мин следом за ней выехала легковая машина. На сколько километров она перегонит грузовую машину, если будет ехать 2,5ч со скоростью 100км/ч?

Математика

Грузовая машина выехала из города со скоростью 60 км/ч. Через 45 мин следом за ней выехала легковая машина. На сколько километров она перегонит грузовую машину, если будет ехать 2,5ч со скоростью 100км/ч?

Автор: Гость