Грузовая машина выехала из города со скоростью 60 км/ч. Через 45 мин следом за ней выехала легковая машина. На сколько километров она перегонит грузовую машину, если будет ехать 2,5ч со скоростью 100км/ч?
Математика
Грузовая машина выехала из города со скоростью 60 км/ч. Через 45 мин следом за ней выехала легковая машина. На сколько километров она перегонит грузовую машину, если будет ехать 2,5ч со скоростью 100км/ч?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2,5 * 100 = 250 км проедет легковая машина 2,5 + 0,75 = 3,25 ч будет в пути грузовик, когда легковая проедет 2,5 ч (0,75 ч это 45 минут, 45 мин = 45/60 ч = 3/4 ч = 0,75) 3,25 * 60 = 195 км проедет грузовик, когда легковая проедет 2,5 ч 250 - 195 = 65 км Ответ. На 65 км легковая перегонит грузовик.
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