На основании AD трапеции ABCD имеется точка E, такая что периметры треугольников ABE, BCE, CDE равны. Докажите что BC=1/2AD
Геометрия
На основании AD трапеции ABCD имеется точка E, такая что периметры треугольников ABE, BCE, CDE равны. Докажите что BC=1/2AD
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У нас получается параллелограмм АВСЕ, ВЕ и АС - диагональ. По свойству в параллелограме противолежащие стороны и углы равны => ВС = АЕ, ВА = СЕ. В параллелограме ВСDЕ по тому же свойству ВС = ЕD, ВЕ = СD. ВС = АЕ = ЕD, а значит равен 1/2 отрезка AD. Ч.т.д.
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