найдите формулу соединения с массовыми долями Mg-41,4% O-55,2% H-3,4%

Гость: Гость:

В навеске этого вещества массой 100 г будет: m(Mg) = 41,4 г m(O) = 55,2 г m(H) = 3,4 г n(Mg) = m(Mg)/M(Mg) = 41,4/24 = 1,725моль n(O) = 55,2/16 = 3,45 моль n(H) = 3,4/1 = 3,4 моль n(Mg):n(O):n(H) = 1,725:3,45:3,4 = 1:2:2 Форамула соединения: MgO2H2 или в более привычной форме - Mg(OH)2.