найдите несакратимую дробь,числитель которой меньше знаменателя на 1;если числитель увельичивается на 5,а знаменатель уменьшить на 5,то получится число 4  прошу помогите ришить ))зарание спс лю тех кто мне помог)) 

Алгебра
найдите несакратимую дробь,числитель которой меньше знаменателя на 1;если числитель увельичивается на 5,а знаменатель уменьшить на 5,то получится число 4  прошу помогите ришить ))зарание спс лю тех кто мне помог)) 
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Исходная дробь имеет вид  Х / (X +1). После прибавления к числителю 5 и вычитания от знаменателя 5 она приобретает вид  (Х + 5) / (X - 4). Поскольку значение этой дроби равно 4, получаем уравнение Х + 5 = 4 * (Х - 4) Х + 5 = 4 * Х - 16 3 * Х = 21 Х = 7 Итак, исходная дробь  7/8.
Гость:
Пусть числитель дроби равен x, тогда её знаменатель равен x+1. Если увеличить  числитель на 5, то мы получим новый числитель x+5, а новы знаменатель будет следующим x+1-5=x-4. Т.к. получившаяся дробь равна 4, то составим уравнение: [latex]\frac{x+5}{y-4}=4[/latex] 4*(x-4)=x+5 4x-16=x+5 3x=21 x=7 Т.е. это дробь [latex]\frac{7}{8}[/latex]
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