1) Напишите соседей числа 14. 2) Астр- 9 штук, маков- 7 штук. На ? больше
Математика
1) Напишите соседей числа 14. 2) Астр- 9 штук, маков- 7 штук. На ? больше
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.Соседи числа 14 это числа 13 и 15. 2. астр на 9-7=2 штуки больше
Гость:
Соседи числа 14(13и15).Задача 9-7=2 Ответ:на 2 астры больше.
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