arccos 1 + 2 arcsin 1/2 тригонометрия

Алгебра
arccos 1 + 2 arcsin 1/2 тригонометрия
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
arccos 1 + 2 * arcsin 1/2 = 0 + 2 * π / 6 = π / 3
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