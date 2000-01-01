составьте уравнение по рисунку и найдите массу одного огурца, считая их примерно равными по массе и считая что все они видны. На рисунке на весах: слева 10огурцов и гири 500г и 100г справа гири 1кг и 1кг стороны равны по весу

Математика
составьте уравнение по рисунку и найдите массу одного огурца, считая их примерно равными по массе и считая что все они видны. На рисунке на весах: слева 10огурцов и гири 500г и 100г справа гири 1кг и 1кг стороны равны по весу
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
пусть х г масса одного огурца, составим уравнение: 10х + 500 + 100 = 1000 + 1000 10х + 600 = 2000 10х = 2000 - 600 10х = 1400 х = 140 Ответ. Масса 1 огурца 140 г.
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