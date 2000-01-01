составьте уравнение по рисунку и найдите массу одного огурца, считая их примерно равными по массе и считая что все они видны. На рисунке на весах: слева 10огурцов и гири 500г и 100г справа гири 1кг и 1кг стороны равны по весу

Математика

составьте уравнение по рисунку и найдите массу одного огурца, считая их примерно равными по массе и считая что все они видны. На рисунке на весах: слева 10огурцов и гири 500г и 100г справа гири 1кг и 1кг стороны равны по весу

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