в школьной теплице ребята вырастили огурцы.после того как огурцы разложили в 4 корзины по 6 кг.в каждую,осталось 39 кг.огурцов.сколько килограммов огурцов вырастили ребята?

Математика

в школьной теплице ребята вырастили огурцы.после того как огурцы разложили в 4 корзины по 6 кг.в каждую,осталось 39 кг.огурцов.сколько килограммов огурцов вырастили ребята?

Автор: Гость