в школьной теплице ребята вырастили огурцы.после того как огурцы разложили в 4 корзины по 6 кг.в каждую,осталось 39 кг.огурцов.сколько килограммов огурцов вырастили ребята?

Математика
в школьной теплице ребята вырастили огурцы.после того как огурцы разложили в 4 корзины по 6 кг.в каждую,осталось 39 кг.огурцов.сколько килограммов огурцов вырастили ребята?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4 * 6 = 24 кг огурцов положили в корзины 39 + 24 = 63 кг огурцов вырастили ребята
Гость:
1)4*6=24(кг)-огурцов положили в корзиныю 2)39+24=63(кг) Ответ: 63 кг. огурцов вырастили ребята
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