Радиусы вписанной и описанной окружностей прямоугольного треугольника равны соответственно 2 и 5. Найти длины катетов этого треугольника
Геометрия
Радиусы вписанной и описанной окружностей прямоугольного треугольника равны соответственно 2 и 5. Найти длины катетов этого треугольника
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Радиус вписанной в прямоугольной треугольник окружности равен r=(a+b-c)\2 Радиус описанной вокруг прямоугольного треугольника окружности равен R=c\2 где a, b-катеты, c - гипотенуза отсюда с=2*5=10 a+b=2*2+10=14 По теореме Пифагора a^2+b^2=c^2 a^2+b^2=10^2=100 a^2+b^2=(a+b)^2-2ab=100 14^2-2ab=100 2ab=196-100=96 ab=96:2=48 a+b=14 ab=48 (6+8=14; 6*8=48) по теореме обратной к теореме Виета a=6 b=8 или a=8, b=6 ответ: длины катетов 6 и 8
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