При каких значениях p корнем уравнения p(x+4)-(5-p)=16 является число 2?
Алгебра
При каких значениях p корнем уравнения p(x+4)-(5-p)=16 является число 2?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В данном задании корнем уравнения является 2, то есть х=2 следовательно,подставляем х=2 в данное уравнение получаем p(2+4)-(5-p)=16 6p-5+p=16 7p-5=16 7p=21 p=3
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