Управляемая игрушка прошла участок пути =3.0 м за промежуток времени =20с, а затем, двигаясь перпендикулярно этому участку, ещё путь =4.0м за =30с. Участки пути прямолинейны. Найдите среднюю скорость пути и среднюю ск...
Физика
Управляемая игрушка прошла участок пути =3.0 м за промежуток времени =20с, а затем, двигаясь перпендикулярно этому участку, ещё путь =4.0м за =30с. Участки пути прямолинейны. Найдите среднюю скорость пути и среднюю скорость перемещения игрушки
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Путь игрушки равен 3 + 4 = 7 м, перемещение игрушки по теореме Пифагора равно √ (3² + 4²) = 5 м. Всего игрушка на перемещение затратила 20 + 30 = 50 с, поэтому средняя скорость пути 7 / 50 = 0,14 м/с, а средняя скорость перемещения 5 / 50 = 0,1 м/с.
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