Управляемая игрушка прошла участок пути    =3.0 м за промежуток времени   =20с, а затем, двигаясь перпендикулярно этому участку, ещё путь    =4.0м за   =30с. Участки пути прямолинейны. Найдите среднюю скорость пути и среднюю ск...

Физика
Управляемая игрушка прошла участок пути    =3.0 м за промежуток времени   =20с, а затем, двигаясь перпендикулярно этому участку, ещё путь    =4.0м за   =30с. Участки пути прямолинейны. Найдите среднюю скорость пути и среднюю скорость перемещения игрушки
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Путь игрушки равен  3 + 4 = 7 м, перемещение игрушки по теореме Пифагора равно  √ (3² + 4²) = 5 м. Всего игрушка на перемещение затратила  20 + 30 = 50 с, поэтому средняя скорость пути  7 / 50 = 0,14 м/с, а средняя скорость перемещения 5 / 50 = 0,1 м/с.
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