Управляемая игрушка прошла участок пути =3.0 м за промежуток времени =20с, а затем, двигаясь перпендикулярно этому участку, ещё путь =4.0м за =30с. Участки пути прямолинейны. Найдите среднюю скорость пути и среднюю ск...

Физика

Управляемая игрушка прошла участок пути =3.0 м за промежуток времени =20с, а затем, двигаясь перпендикулярно этому участку, ещё путь =4.0м за =30с. Участки пути прямолинейны. Найдите среднюю скорость пути и среднюю скорость перемещения игрушки

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