ПРИ КАКИХ ЗНАЧЕНИЯХ "a" корнем урвнения х(6-a)+a(x+2)=26 является число 4.
Алгебра
ПРИ КАКИХ ЗНАЧЕНИЯХ "a" корнем урвнения х(6-a)+a(x+2)=26 является число 4.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
по условию задачи корнем уравнения является 4, то есть х=4 подставим х=4 в уравнение 4(6-а)+а(4+2)=26 24-4а+6а=26 2а+24=26 2а=2 а=1
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