пассажирский поезд составлен из 12 вагонов по 58мест в каждом.Сколько осталось свободных мест,если в поезде едут 667 пассажиров

Математика

пассажирский поезд составлен из 12 вагонов по 58мест в каждом.Сколько осталось свободных мест,если в поезде едут 667 пассажиров

Автор: Гость