пассажирский поезд составлен из 12 вагонов по 58мест в каждом.Сколько осталось свободных мест,если в поезде едут 667 пассажиров

Математика
пассажирский поезд составлен из 12 вагонов по 58мест в каждом.Сколько осталось свободных мест,если в поезде едут 667 пассажиров
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Свободных мест  12 * 58 - 667 = 696 - 667 = 29
Гость:
1) 12*58=696 2)696- 667=29
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