Вычислите НОД и НОК чисел 231 и 217

Алгебра
Вычислите НОД и НОК чисел 231 и 217
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Разложим числа на простые множители 231 = 3 * 77 = 3 * 7 * 11         217 = 7 * 31 Тогда  НОД ( 231 , 217 ) = 7            НОК ( 231 , 217 ) = 3 * 7 * 11 * 31 = 7161
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