Страница учебника содержит 50 строк, в каждой строк 60 знаков, кол-во информации в 1 странице 2,5 КБ: а) если учебник содержит 400 страниц, чему будет равен его объём? б) файл имеет ёмкость 64 КБ, сколько страниц учебника в нег...
Экономика
Страница учебника содержит 50 строк, в каждой строк 60 знаков, кол-во информации в 1 странице 2,5 КБ: а) если учебник содержит 400 страниц, чему будет равен его объём? б) файл имеет ёмкость 64 КБ, сколько страниц учебника в него поместилось? в) какой диск нужен для его записи?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
а) 400 * 2,5 = 1000 Кб б) 64 : 2,5 = 25,6 = 25 страниц в) Нужен диск - CD-R или CD-RW
Гость:
а)400*2,5=1000кб б)64:2,5=25,6=25(страниц) в)нужен диск CD-R ,CD-RW
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