Страница учебника содержит 50 строк, в каждой строк 60 знаков, кол-во информации в 1 странице 2,5 КБ: а) если учебник содержит 400 страниц, чему будет равен его объём? б) файл имеет ёмкость 64 КБ, сколько страниц учебника в нег...

Экономика

Страница учебника содержит 50 строк, в каждой строк 60 знаков, кол-во информации в 1 странице 2,5 КБ: а) если учебник содержит 400 страниц, чему будет равен его объём? б) файл имеет ёмкость 64 КБ, сколько страниц учебника в него поместилось? в) какой диск нужен для его записи?

Автор: Гость