при пересичении двух прямых образовались 4 угла меньше развернутого,найдите эти углы зная что градустные меры двух из них относятся как 4 :5
Геометрия
при пересичении двух прямых образовались 4 угла меньше развернутого,найдите эти углы зная что градустные меры двух из них относятся как 4 :5
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4x+5x=180 9x=180 x=180/9 x=20 4x=4*20=80 5x=5*20=100 Ответ: 80, 100,80,100 градусов.
Гость:
Пересчение двух прямых отличной от развернутого называется вертикальным. Противоположные углы вертикальных углов равны. Соседние углы вертикальных углов являются смежными. Сумма смежных углов 180 градусов. Зная эти теоремы решим задачу. Пусть значение градусных мер будет х. Тогда один из углов 4х, а другой 5х. Т.к. эти углы смежные, тогда сумма их составляет 180 градусов. Тогда создадим уравнение и решим: 4х + 5х = 180 9х = 180 х = 20 значение град. мер. 20 * 4 = 80 градусов один из углов. 20 * 5 = 100 град. другой угол. Ответ: 80 град., 100 град.
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