при пересичении двух прямых образовались 4 угла меньше развернутого,найдите эти углы зная что градустные меры двух из них относятся как 4 :5

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Пересчение двух прямых отличной от развернутого называется вертикальным. Противоположные углы вертикальных углов равны. Соседние углы вертикальных углов являются смежными. Сумма смежных углов 180 градусов. Зная эти теоремы решим задачу. Пусть значение градусных мер будет х. Тогда один из углов 4х, а другой 5х. Т.к. эти углы смежные, тогда сумма их составляет 180 градусов. Тогда создадим уравнение и решим: 4х + 5х = 180 9х = 180 х = 20 значение град. мер. 20 * 4 = 80 градусов один из углов. 20 * 5 = 100 град. другой угол. Ответ: 80 град., 100 град.