Искусственный спутник Земли, дивигаясь по круговой околоземной орбите, совершает один оборот за 83 минуты. Радиус орбиты спутника 6400 км. С какой скоростью движется спутник? Сравните центростремительное ускорение спутника с ус...
Физика
Искусственный спутник Земли, дивигаясь по круговой околоземной орбите, совершает один оборот за 83 минуты. Радиус орбиты спутника 6400 км. С какой скоростью движется спутник? Сравните центростремительное ускорение спутника с ускорением свободного падения.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Центростремительная сила- сила, действующая на тело при криволинейном движении в любой момент времени,всегда направлена вдоль радиуса окружности к центру (как и центростремительное ускорение). F=mv (v в квадрате) делённое на R. Центростремительное ускорение-ускорение, с которым тело движеться по окружности с постоянной по модулю скоростью, всегда направлено вдоль радиуса окружности к центру. a (ц)=V ( скорость в квадрате):R просто подставь числа в формулу)
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