найдите площадь прямоугольника,длина которого в 4 раза больше,а площадь ровна периметру
Алгебра
найдите площадь прямоугольника,длина которого в 4 раза больше,а площадь ровна периметру
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
х - ширина прямоугольника 4х - длина прямоугольника Периметр прямоугольника - 2(х+4х) = 10х Площадь прямоугольника х * 4х = 4х² По условию известно, что площадь прямоугольника равна периметру прямоугольника. Составим уравнение: 4х² = 10х 4х² - 10х = 0 2х(2х-5) = 0 х = 0 ( не удовл.) 2х - 5 = 0 2х = 5 х = 2,5 Площадь прямоугольника - 4 * 2,5² = 25 кв. ед.
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