С помощью шести двоек , скобок и знаков действий составь выражение, значение которого будет равно 60.

Математика
С помощью шести двоек , скобок и знаков действий составь выражение, значение которого будет равно 60.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(22-2)*(2+2:2)=60   22-2=20 2:2=1 1+2=3 20*3=60
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